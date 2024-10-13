Жители Угледара рассказали об обстрелах и жестоком обращении боевиков ВСУ

Жители освобожденного ВС РФ Угледара в беседе с "Известиями" поделились воспоминаниями о том, как военнослужащие ВСУ и украинские националисты целенаправленно обстреливали многоквартирные жилые дома и массовые скопления людей.
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