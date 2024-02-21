Пермский ученый рассказал об опасности, которую таят в себе поврежденные сковородки

Тефлоновое покрытие восприимчиво к механическим повреждениям.Профессор кафедры химической технологии Пермского Политеха Владимир Пойлов рассказал об опасности приготовления пищи на сковородах с поврежденным тефлоновым покрытием.
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