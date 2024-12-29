Россия спровоцировала войну за проливы и каналы

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ41,8 тыс прочтений Вчера Сергей Савчук Мир продолжает лихорадить, и в этой исторической горячке рушатся казавшиеся незыблемыми правила и сценарии.
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