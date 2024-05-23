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Экс-заведующему психдиспансером Озерска вынесли приговор

Экс-заведующему психдиспансером Озерска вынесли приговор

В Озерске бывший руководитель медучреждения осужден за получение взяток. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Озерский городской суд признал бывшего заведующего психоневрологическим диспансером больницы виновным в получении взяток.

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