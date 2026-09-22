G-SHOCK сделал ставку на металл: новая модель G-STEEL выглядит почти как ювелирный объект

У G-SHOCK появился повод посмотреть на привычную брутальность немного иначе. Новая модель GST-W1000 из линейки G-STEEL сохраняет фирменную ударопрочность марки, но делает главный акцент не на спортивном характере, а на работе с металлом — его фактурой, блеском и светом.
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