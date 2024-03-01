Полиция Дубая подтвердила задержание Промеса

Полиция Дубая вчера, 29 февраля, задержала форварда «Спартака» Квинси Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», сообщили ТАСС в полиции Дубая.
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