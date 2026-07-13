Глава МИД Эстонии призвал усилить давление на Россию

В Европе вновь заговорили о необходимости усилить давление на Россию. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал отказаться от любых компромиссов с Москвой и заявил, что переговоры должны вестись исключительно с позиции силы.
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