В преддверии Дня защиты детей на Орловщине сотрудники полиции вручили первые паспорта юным жителям

167 жителей города Орла и Орловской области получили первые документы от руководителей терриотриальных ОВД области, а также представителей российского движения детей и молодежи «Движение первых» и органов местного самоуправления.
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