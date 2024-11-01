Мэр Иркутска проверил ход ремонта Вечного огня

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил ход ремонта мемориального комплекса «Вечный огонь Славы». Работы начались на прошлой неделе и включают восстановление гранитных плит, замену брусчатки и обновление освещения.
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