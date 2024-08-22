Власти Греции намерены выселить «старое братство» из монастыря Эсфигмен в сентябре

Власти Греции по-прежнему намерены выселить «старое братство» из мятежного монастыря Эсфигмен на Афоне, новый губернатор Афона, экс-министр обороны Алкивиадис Стефанис твердо намерен сделать это не позднее сентября-октября.
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