Новейший самосвал КамАЗ «Робокоп» с «санкционной» начинкой пока не может получить российские аналоги запчастей: их не существует

Новейший самосвал КамАЗ «Робокоп» оказался с «санкционной» начинкой, при этом на данный момент отечественных аналогов просто не существует, поэтому неизвестно, когда западные комплектующие будут заменены.
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