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В США «омикрон» стал доминантным штаммом COVID-19

В США «омикрон» стал доминантным штаммом COVID-19

В Соединенных Штатах «омикрон»-штамм коронавируса стал доминантным, на него приходится примерно три четверти случаев заражения в стране, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

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