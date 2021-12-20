В США «омикрон» стал доминантным штаммом COVID-19

В Соединенных Штатах «омикрон»-штамм коронавируса стал доминантным, на него приходится примерно три четверти случаев заражения в стране, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
В Соединенных Штатах «омикрон»-штамм коронавируса стал доминантным, на него приходится примерно три четверти случаев заражения в стране, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
Свежие комментарии