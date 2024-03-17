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Хоккеист и депутат Фетисов приехал в Видное для голосования на выборах

Хоккеист и депутат Фетисов приехал в Видное для голосования на выборах

Голосование на выборах президента — это гражданский долг каждого россиянина. Об этом в комментарии журналистам заявил хоккеист и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

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