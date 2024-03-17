Хоккеист и депутат Фетисов приехал в Видное для голосования на выборах

Голосование на выборах президента — это гражданский долг каждого россиянина. Об этом в комментарии журналистам заявил хоккеист и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии