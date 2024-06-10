Наконец-то! Кейт Миддлтон намекнула, когда она появится на публике

Принцесса удивила неожиданной новостью. Кейт обрадовала фанатов неожиданной новостью LEGION-MEDIAХотя фанаты британцы опасались, что они еще очень долго не увидят едва ли не самого популярного члена королевской семьи — Кейт Миддлтон, похоже, ожидать ее появления следует гораздо раньше, чем ожидалось.