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Наконец-то! Кейт Миддлтон намекнула, когда она появится на публике

Наконец-то! Кейт Миддлтон намекнула, когда она появится на публике

Принцесса удивила неожиданной новостью. Кейт обрадовала фанатов неожиданной новостью LEGION-MEDIAХотя фанаты британцы опасались, что они еще очень долго не увидят едва ли не самого популярного члена королевской семьи — Кейт Миддлтон, похоже, ожидать ее появления следует гораздо раньше, чем ожидалось.

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