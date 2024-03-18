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Под украинскими обстрелами в ДНР за два года погибло почти пять тысяч человек

Под украинскими обстрелами в ДНР за два года погибло почти пять тысяч человек

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в понедельник, 18 марта, сообщили, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года по сегодняшний день погибли почти пять тысяч мирных жителей региона, среди которых 147 – дети.

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