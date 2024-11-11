Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В окружении Зеленского начали зачистку документации по поставками оружия и военным расходам

В окружении Зеленского начали зачистку документации по поставками оружия и военным расходам

Спешная зачистка всей документации, связанной с военными расходами, началась в окружении Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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18 час.
ШКИПЕР
Нам бы со своими ворами в МО разобраться ......
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13 час.

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