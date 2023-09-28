Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол Чемпионат России. «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» — «Спартак»Неожиданная выездная победа над петербургским «Зенитом» позволила московскому «Локомотиву» улучшить свои позиции — красно-зеленые выбрались из середины таблицы на шестое место и вплотную приблизились к первой тройке, отставание от которой составляет всего два очка.