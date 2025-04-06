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Царьград

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Скончался советский сценарист, телеведущий и актёр Альгимантас Чекуолис

Скончался советский сценарист, телеведущий и актёр Альгимантас Чекуолис

В Литве 4 апреля скончался советский и литовский журналист, писатель, сценарист, телеведущий, актёр и переводчик Альгимантас Чекуолис.

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