Логистика дорожает: перевозка российской нефти бьет рекорды по стоимости Глобальный дефицит танкеров, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке, продолжает давить на рынок.
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