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Военное обозрение

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Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потёмкин на Днепре

Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потёмкин на Днепре

Украинские военные продолжают безуспешные попытки овладеть российскими позициями на разных направлениях в ходе так называемого контрнаступления, идущего уже почти четыре месяца.

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