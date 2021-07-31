Министр обороны России поздравил специалистов органов МТО с Днем Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что уже более трех веков одна из старейших служб Российской армии бесперебойно снабжает войска всем необходимым для поддержания их высокой боеспособности и готовности действовать в самых сложных условиях обстановки.
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