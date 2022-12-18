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Военкор Коц опубликовал видео применения систем HIMARS по позициям российских военных

Военкор Коц опубликовал видео применения систем HIMARS по позициям российских военных

Российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видео применения шрапнельных боеприпасов американской системы реактивного залпового огня (РСЗО) HIMARS по позициям ВС РФ, констатировав, что окопы не спасают от подобных снарядов.

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