Военкор Коц опубликовал видео применения систем HIMARS по позициям российских военных

Российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видео применения шрапнельных боеприпасов американской системы реактивного залпового огня (РСЗО) HIMARS по позициям ВС РФ, констатировав, что окопы не спасают от подобных снарядов.
Российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видео применения шрапнельных боеприпасов американской системы реактивного залпового огня (РСЗО) HIMARS по позициям ВС РФ, констатировав, что окопы не спасают от подобных снарядов.
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