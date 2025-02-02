Умер основатель одесской команды КВН Валерий Хаит

Советский и украинский юморист и телеведущий Валерий Хаит умер в Одессе на 86-м году жизни. Об этом сообщил «Всемирный клуб одесситов» в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).