Политика как он...
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Политика как она есть

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Умер основатель одесской команды КВН Валерий Хаит

Умер основатель одесской команды КВН Валерий Хаит

Советский и украинский юморист и телеведущий Валерий Хаит умер в Одессе на 86-м году жизни. Об этом сообщил «Всемирный клуб одесситов» в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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