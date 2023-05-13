Китай выдвинул три принципа китайско-европейских отношений

Прибывший накануне с визитом в Норвегию член Госсовета КНР, министр иностранных дел Цинь Ган выдвинул три принципа для поддержания стабильного развития китайско-европейских отношений в условиях изменчивой международной обстановки, передает Синьхуа.
Прибывший накануне с визитом в Норвегию член Госсовета КНР, министр иностранных дел Цинь Ган выдвинул три принципа для поддержания стабильного развития китайско-европейских отношений в условиях изменчивой международной обстановки, передает Синьхуа.
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