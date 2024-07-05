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До молодой невесты Башарова домогались режиссеры

До молодой невесты Башарова домогались режиссеры

Актер Марат Башаров раскрыл, что режиссеры преследовали его невесту Асю Борисову. По словам знаменитости, это произошло во время ее работы в Театре Луны.

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