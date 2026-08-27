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«Я сама в шоке»: Наташа Королева рассказала о дорогих подарках тайного поклонника

«Я сама в шоке»: Наташа Королева рассказала о дорогих подарках тайного поклонника

Наташа Королева побывала в Казани, где проходил конкурс молодых исполнителей. Едва артистка заселилась в номер, как ей доставили огромный букет цветов и дорогой подарок.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Муж Тарзан и присылает Наташе букеты, и дорогие подарки....😜
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