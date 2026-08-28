СТРАНА.ua: Взрыв оставил часть левого берега Киева без света

Недавний взрыв в окрестностях Киева оставил левый берег города без электричества. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы, подтверждая информацию, которая быстро распространилась в соцсетях столицы Украины.
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