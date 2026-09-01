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Царьград

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Губернатор Андрей Травников поздравил школьников, студентов, родителей и педагогов с Днём знаний

Губернатор Андрей Травников поздравил школьников, студентов, родителей и педагогов с Днём знаний

1 сентября глава региона напутствовал ребят в двух учебных заведениях Новосибирска.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в посвящённых началу учебного года торжественных линейках в аэрокосмическом лицее имени Кондратюка и химико-технологическом колледже имени Менделеева.

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