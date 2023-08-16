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У Месси 9 голов и 1 ассист в 6 играх за «Интер Майами»

У Месси 9 голов и 1 ассист в 6 играх за «Интер Майами»

На 20-й минуте победного матча 1/2 финала Кубка лиг (4:1) нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и точно пробил левой ногой с тридцати метров в дальний нижний угол ворот.

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