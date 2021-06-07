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Отчет по рынку труда США неубедителен. У ФРС нет оснований сворачивать QE. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет по рынку труда США неубедителен. У ФРС нет оснований сворачивать QE. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет по рынку труда США оказался неоднозначным, и тому было сразу несколько факторов. Во-первых, общее число созданных рабочих мест оказалось все же хуже прогнозов, в то время как большинство экспертов надеялись увидеть превышение прогнозов.

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