Отчет по рынку труда США неубедителен. У ФРС нет оснований сворачивать QE. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет по рынку труда США оказался неоднозначным, и тому было сразу несколько факторов. Во-первых, общее число созданных рабочих мест оказалось все же хуже прогнозов, в то время как большинство экспертов надеялись увидеть превышение прогнозов.
Отчет по рынку труда США оказался неоднозначным, и тому было сразу несколько факторов. Во-первых, общее число созданных рабочих мест оказалось все же хуже прогнозов, в то время как большинство экспертов надеялись увидеть превышение прогнозов.
Свежие комментарии