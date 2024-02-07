Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 793 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фейлинг
    "Житель Пермского края пошел на СВО, чтобы вернуть миллионный долг дочери." И это далеко не только его мотивация. Нас...Тяжелораненый бое...
  • Генрих
    "...стагнировать на линии боевого соприкосновения" ... Фантастический идиот!Подоляк назвал пр...
  • Лариса Поплавская
    Может есть тот, кто скажет нам что у нас подешевело????  Думаю и дет обесценивание русских и подорожание черномазых и...Почему в России д...

В Британии сообщили, как будут проходить похороны короля Карла III

В Британии сообщили, как будут проходить похороны короля Карла III

По данным издания Metro, в Соединенном Королевстве сообщили, как пройдут похороны короля Карла III. План под названием «Операция „Менайский мост“» был разработан для наиболее плавной передачи власти в Великобритании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nana Абраменко
что, уже????????????????
Ответить
13 час.
Olga Andreadi
какой цинизм!человек еще жив,а его уже спланировали
Ответить
8 час.
НП
Наталья Павлова
А ну как  Карлу III сделают удачно операцию и он проживет столько же, сколько прожила его мать? Так эти &quot;планировщики&quot; могут и не дождаться запланированной ими церемонии...
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх