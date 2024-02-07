По данным издания Metro, в Соединенном Королевстве сообщили, как пройдут похороны короля Карла III. План под названием «Операция „Менайский мост“» был разработан для наиболее плавной передачи власти в Великобритании.
В Британии сообщили, как будут проходить похороны короля Карла III
Комментарии
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Nana Абраменко
что, уже????????????????
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13 час.
Olga Andreadi
какой цинизм!человек еще жив,а его уже спланировали
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8 час.
НП
Наталья Павлова
А ну как Карлу III сделают удачно операцию и он проживет столько же, сколько прожила его мать? Так эти "планировщики" могут и не дождаться запланированной ими церемонии...
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7 час.
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