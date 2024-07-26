«Страна, воспитывающая чемпионов»: Костомаров обратился к теннисистам перед ОИ-2024

Олимпийский чемпион пожелал удачи спортсменам.фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»--> Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пожелал удачи российским теннисистам, которые будут выступать на Олимпийских играх в Париже.
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