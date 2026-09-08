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Глава МИД Украины Сибига поприветствовал решение Венгрии выслать дипломатов РФ

Глава МИД Украины Сибига поприветствовал решение Венгрии выслать дипломатов РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х поприветствовал планы Венгрии выслать десять российских дипломатов из страны, назвав это «разумным» и «своевременным» решением.

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