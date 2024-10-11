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Фабрегас о Венгере: «Он был для меня всем. Арсен верил в меня, спрашивал о семье и школе, заставлял чувствовать себя частью проекта»

Испанский полузащитник выступал за основную команду лондонцев с 2004 по 2011 год. «Лондон изменил меня.

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