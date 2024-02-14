Корпорация развития Нижегородской области поделилась опытом развития ОЭЗ «Кулибин» с делегацией из Красноярского края

Корпорация развития Нижегородской области поделилась опытом развития инвестиционного потенциала и организации особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» с участниками делегации из Красноярского края во главе с министром промышленности и торговли региона Максимом Ермаковым.
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