Корпорация развития Нижегородской области поделилась опытом развития ОЭЗ «Кулибин» с делегацией из Красноярского края

Корпорация развития Нижегородской области поделилась опытом развития инвестиционного потенциала и организации особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» с участниками делегации из Красноярского края во главе с министром промышленности и торговли региона Максимом Ермаковым.