Единственный НПЗ в Шотландии могут закрыть уже в 2025 году Нефтеперерабатывающий завод в Грейнджмуте, принадлежащий компании Petroineos могут закрыть уже через год из-за постоянных убытков и аварий.
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Единственный НПЗ в Шотландии могут закрыть уже в 2025 году Нефтеперерабатывающий завод в Грейнджмуте, принадлежащий компании Petroineos могут закрыть уже через год из-за постоянных убытков и аварий.