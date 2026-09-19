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Царьград

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Фигуристка Петросян исполнила программу под The Show Must Go On

Фигуристка Петросян исполнила программу под The Show Must Go On

Аделия Петросян на контрольных прокатах сб. России исполнила двойной аксель и тройной лутц под The Show Must Go On.

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