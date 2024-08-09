МИД РФ: провокационные силы в Сербии пытаются организовать протесты граждан

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о попытках провокационных прозападных сил в Сербии активизировать протесты в стране, выдав внимание граждан страны к проектам добычи полезных ископаемых за их якобы недовольство властями.
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