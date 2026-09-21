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Мировое обозрение

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The Guardian: Трамп надавит на Зеленского ради отказа от ударов по энергетике РФ

The Guardian: Трамп надавит на Зеленского ради отказа от ударов по энергетике РФ

Дональд Трамп намерен использовать встречу с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября, чтобы добиться прекращения украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

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