Русская весна
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Русская весна

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Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ уничтожают технику НАТО и пехоту ВСУ в боях у Покровска (ВИДЕО)

Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ уничтожают технику НАТО и пехоту ВСУ в боях у Покровска (ВИДЕО)

Бойцы батальона им. Максима Кривоноса уничтожают боевиков и боевую технику ВСУ на подступах к Красноармейску (Покровску): ► пункт управления БПЛА в н.

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