Макдэвид в 4-й раз в этом плей-офф остался без очков. У него 1 бросок и «минус 1» за 24:29 во 2-м матче с «Далласом»

«Эдмонтон» уступил «Далласу» во втором матче финала Западной конференции (1:3, 1-1). Капитан «Ойлерс» (24:29 – второе время среди полевых игроков команды, 2:42 – в большинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ.
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