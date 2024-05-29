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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирской области извещение о строительстве можно подать через Госуслуги

В Новосибирской области извещение о строительстве можно подать через Госуслуги

Участники Дня открытых дверей в инспекции государственного Стройнадзора обсудили вопросы системной трансформации строительной отрасли за счет цифровых инструментов и актуальные изменения законодательства в строительной сфере.

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