В Новосибирской области извещение о строительстве можно подать через Госуслуги

Участники Дня открытых дверей в инспекции государственного Стройнадзора обсудили вопросы системной трансформации строительной отрасли за счет цифровых инструментов и актуальные изменения законодательства в строительной сфере.
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