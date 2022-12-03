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Почему танки Вермахта заправлялись все войну на бензине

Почему танки Вермахта заправлялись все войну на бензине

﻿﻿Причин, по которым немецкие танковые войска в годы войны использовали бензин, было несколько:  1. Немецкий синтетический бензин годился для танковых двигателей, но не годился для самолетов.

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