Недостаток газобетона, о котором черным по белому написано в строительных нормах, а продавцы умалчивают

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала! Что же использовать в качестве стенового материала для своего дома? Этим вопросом я задался еще на этапе проектирования дома и перебрал практически все материалы, доступные в нашем регионе.
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