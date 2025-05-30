СВР: Сербский ВПК продолжает поставки боеприпасов Киеву вопреки "нейтралитету" Белграда Военно-промышленный комплекс Сербии пытается "выстрелить России в спину", продолжая поставки боеприпасов киевскому режиму.
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