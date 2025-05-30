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СВР: Сербский ВПК продолжает поставки боеприпасов Киеву вопреки "нейтралитету" Белграда, а Китай прекратил поставки дронов хохлам

СВР: Сербский ВПК продолжает поставки боеприпасов Киеву вопреки "нейтралитету" Белграда, а Китай прекратил поставки дронов хохлам

СВР: Сербский ВПК продолжает поставки боеприпасов Киеву вопреки "нейтралитету" Белграда Военно-промышленный комплекс Сербии пытается "выстрелить России в спину", продолжая поставки боеприпасов киевскому режиму.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  вот Китаю  не верю. Мало ли  что они говорят. Он  никогда  не откажется  от денег, даже  кровавых, как и сербы.
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