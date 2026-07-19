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NewsOne

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Глава крымского парламента объяснил, почему Зеленский затягивает конфликт

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что киевский режим намеренно затягивает боевые действия ради непрекращающегося потока западных траншей.

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