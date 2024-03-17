Ремонтными работами планируется охватить 12 тысяч километров дорог Казахстана

Наращивание строительства железнодорожных линий, укрепление инфраструктуры морских перевозок, строительство и реконструкция дорожной сети страны — глава государства Касым-Жомарт Токаев выделил эти направления, как главные для развития многих отраслей экономики Казахстана, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.
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