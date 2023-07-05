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Три аспекта одного увольнения

Три аспекта одного увольнения

ФОТО: КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ/АГЕНТСТВО "МОСКВА" АНДРЕЙ ПЕРЛА ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ: БОЛЬШАЯ ЗАЧИСТКА ВЛАСТИ НАЧАЛАСЬ? Простое решение губернатора Белгородской области – увольнение заместителя за некачественную работу в Шебекине – может быть забыто уже завтра.

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