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Царьград

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Прозвучал преступный приказ: Теперь понятно, почему Киев не заберёт 6000 тел боевиков ВСУ

Прозвучал преступный приказ: Теперь понятно, почему Киев не заберёт 6000 тел боевиков ВСУ

Никогда такого не было - и вот опять: Украина отказалась выполнять договорённости. Кажется, название соседней страны давно стало синоним таких слов, как "ложь", "клевета", "обман" и тд.

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