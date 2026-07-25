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Царьград

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Дубинский: митинги на Украине лишь симулируют изменения

Дубинский: митинги на Украине лишь симулируют изменения

Александр Дубинский, депутат Верховной рады, заявил о бессмысленности "картонных протестов" в Киеве. Без четких лидеров и требований они лишь усиливают борьбу за влияние, ухудшая положение Украины на фронте.

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